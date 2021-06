PSD vrea alegeri anticipate: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea” Social – democrații susțin ca ar trebui organizate alegeri anticipate și se arata pregatiți sa preia guvernarea, dar nu sa susțina din umbra un guvern minoritar PNL. „Nu este o catastrofa ca, pentru prima data dupa 30 de ani, sa avem alegeri anticipate. Sunt acum in Bulgaria. PSD-ul nu e angrenat intr-un joc politic care privește alt partid, pe noi ne intereseaza soarta romanilor”, a declarat vineri Marcel Ciolacu, președintele PSD, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Timișoara. Intrebat daca, in ipoteza in care actuala coaliție de guvernare s-ar destrama, ar accepta sa sprijine din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

