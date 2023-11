PSD Vaslui a interzis chermezele, după arestarea lui Dumitru Buzatu Adio petreceri in cadrul PSD Vaslui, dupa arestarea lui Dumitru Buzatu. Presedintele interimar al PSD Vaslui, Dragos Benea, a cerut membrilor organizației sa nu mai faca niciun fel de petrecere in cadrul filialei Vaslui a PSD pe motiv ca chermezele nu au efecte pozitive. „Eu am avut o singura solicitare si rugaminte la membrii organizatiei, pentru o perioada, sa se suspende toate socializarile informale cauzate de sarbatori religioase. Eu inteleg rostul si menirea lor, dar atunci cand ele produc si efecte pozitive. Deocamdata, sunt doar sursa de zvonuri, de stiri pe surse, care nu fac bine imaginii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

