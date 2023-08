Stiri pe aceeasi tema

- ”Anastasia, Roberta si Andrei. Am fost intrebat de foarte multi oameni in aceste zile daca Legea Anastasia este in vigoare. Un zvon, lansat din confuzie sau ticalosie, privind intrarea in vigoare de anul viitor a creat din nou sentimentul ca cei cu resurse, cei care stiu sa se descurce, scapa de pedeapsa…

- Senatorul Robert Cazanciuc (PSD), fost ministru al Justiției, afirma, joi, ca foarte mulți oameni l-au intrebat despre cazul șoferului drogat care a provocat accidentul din stațiunea 2 Mai și ca acesta nu va putea scapa de inchisoare dupa ce va fi condamnat definitiv, pentru ca legea Anastasia a fost…

- Legea Anastasia este in vigoare de o luna, iar cei care urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor vor ajunge la inchisoare, a transmis, joi, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, in contextul accidentului din statiunea 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri…

- Legea Anastasia este in vigoare de mai mult de o luna, iar cei care urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor și produc accidente soldate cu morți vor ajunge la inchisoare, a transmis joi senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul legii. Precizarile fostului ministru al Justitiei…

- Termenul de intrare in vigoare a contractelor RCA, dublat! Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial! Termenul de intrare in vigoare a contractelor RCA, dublat! Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial! Norma Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost publicata luni, 21 august 2023,…

- Norma Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost publicata luni, 21 august 2023, in Monitorul Oficial. Termenul de intrare in vigoare a contractelor RCA s-a dublat, ajungand de la 30 de zile la 60 de zile. Președintele ASF, Nicu Marcu, a semnat norma. Ce prevede norma „Autoritatea de Supraveghere…

- Tatal Robertei, fata ucisa de șoferul drogat, vorbește de mușamalizarea cazului: Au relații și cunoștințe pana la cele mai inalte niveleTatal Robertei, fata ucisa in accidentul de la 2 Mai, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre șoferul drogat care i-a curmat viața fiicei sale. Un șofer de 19 ani,…

- Legea nr. 213 din 2023 pentru modificarea Codului Penal a fost promulgata de Președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial. Modificarea legislativa adusa articolului 91 din Codul Penal prevede faptul ca: (3^1) Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazul infracțiunilor…