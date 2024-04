PSD spune ca in curand, vom avea un nou proiect legislativ ce vizeaza limitarea adaosului comercial la maxim 20% pentru alimentele produse in Romania. Este o masura pentru a susține producatorii autohtoni și pentru a promova consumul de produse locale! „Incurajam romanii sa cumpere produse autohtone sanatoase, curate si proaspete si descurajam importurile de produse [...] The post PSD: Limitarea adaosului comercial la maxim 20% pentru alimentele produse in Romania first appeared on Partener TV .