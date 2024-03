Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca, impreuna cu echipa de la institutia pe care o conduce, pregateste un proiect legislativ care va prevedea ca produsele agroalimentare procesate in Romania sa aiba un adaos comercial limitat pana in 20%, iar pe produsele care vin din import retailerii sa puna ce adaos comercial doresc ei. „In momentul de fata, daca facem o analiza si am facut aceasta analiza, produsele agroalimentare romanesti au adaos comercial mai mare decat produsele care vin din import, in magazinele de retail”, a adaugat social-democratul. El a reamintit…