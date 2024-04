Guvernul Roman se pregatește sa extinda schema de plafonare a adaosului comercial la produsele tradiționale, in incercarea de a stimula vanzarile și de a promova producția autohtona. Cu toate acestea, planul este criticat de anumiți analiști care prevad creșterea prețurilor și penurie in urma implementarii sale. Ministrul Agriculturii a anunțat ca se lucreaza la un proiect legislativ care sa extinda lista produselor ce beneficiaza de adaos comercial limitat la 20%. In prezent, sunt 17 produse pe aceasta lista, iar guvernul dorește sa o extinda pentru a include și produse tradiționale. Obiectivul…