Adaosul comercial la alimentele de baza a fost plafonat, la data de 1 februarie, pentru inca 60 de zile. Masura stabileste la maximum 5% adaosul comercial pentru unele produse alimentare. Problema este ca prețurile a noua categorii de produse alimentare de baza din lista celor pentru care se aplica un adaos comercial plafonat s-au marit […]