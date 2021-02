Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis, marti, calendarul pentru dezbaterea proiectelor Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Pe repede înainte proiectul va intra în dezbaterea comisiilor de specialitate urmând…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi legea bugetului de stat, urmand ca aceasta sa ajunga in Parlament pentru dezbaterea din Comisiile de specialitate. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ,…

- Sorin Grindeanu a prezentat, intr-o conferinta de presa, „alternativa PSD” la legea bugetului propusa de Guvernul Florin Citu, sustinand ca diferenta intre viziunea social democratilor si cea a Coalitiei de la guvernare consta in cresterea gradului de colectare a taxelor, prin combaterea evaziunii,…

- Liderii coaliției de guvernare discuta ultimele detalii ale bugetului Foto: Agerpres. Ultimele detalii ale bugetului înainte de a fi depus la Parlament sunt discutate de liderii coalitiei de guvernare. Discuțiile se poarta acum pe eventuale amendamente ce ar putea fi aduse bugetului,…

- Guvernul a adoptat in aceasta seara bugetul pentru anul in curs, urmand ca documentul sa ajunga in Parlament. Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat la o discuție, luni, pe liderii coaliției de guvernare, la Vila Lac, pentru a discuta pe tema bugetului de stat. La intalnire va participa și premierul Florin Cițu, transmite Digi24.Klaus Iohannis se va intalni, de la ora 18:00, cu premierul Citu si liderii coalitiei…

- Legea bugetului trebuie sa ajunga la vot in Parlament și premierul Florin Cițu ia masuri pentru a asigura ca deficitul bugetar ramane sub sau foarte puțin peste pragul de 7%. Una dintre cele mai importante masuri propuse de prim-ministru ar ca in anul 2021 sa nu se mai acorde vouchere de vacanța pentru…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…