- PSD acuza ca PNL amâna proiectul legii bugetului pâna dupa alegeri pentru a ascunde faptul ca pregatește majorarea TVA, masura care s-ar reflecta în proiect. ”Conform economiștilor uneia dintre cele mai mari banci din România, pentru a acoperi gaurile din buget,…

- Surpriza de proporții in județul Dolj, Radu Preda, liderul grupului PSD la Senat, a plecat marți de la PSD și miercuri s-a inscris in PMP, fiind plasat imediat pe primul loc in lista de la Senat a partidului lui Basescu! Președinta PMP Dolj, Anișoara Stanculescu, a confirmat pentru „Cotidianul” ca marți…

- Radu Preda, liderul senatorilor social-democrați, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a demisionat din PSD și ca va candida la alegerile parlamentare din partea PMP, la Senatul Romaniei. El a explicat ca dupa 14 ani in PSD, echipa social-democratilor i-a propus o candidatura la Camera Deputatilor…

- Miercuri, Partidul Social Democrat a prezentat programul de guvernare pentru perioada de guvernare 2021 – 2024. Prim vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a prezentat documentul care a fost discutat cu sindicatele și patronatele. PSD promite ca salariile și pensiile vor crește PSD promite ca, salariul…

- Numarul somerilor care nu scade de ani de zile in pofida ofertelor de munca facute de angajatori ramane o problema, a transmis, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook.Citește și: Victorie pentru Liviu Dragnea in instanțaMinistrul Muncii a facut declaratiile…

Partidul Social Democrat a votat in ședința Comitetului Executiv Național (CEX) organizarea pe 22 august 2020 a Congresului Extraordinar. Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, s-a abținut de la vot.