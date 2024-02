Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Iasi Marius Ostaficiuc a anuntat, miercuri, ca a decis sa plece din PSD, urmand sa se inscrie cel mai probabil in AUR. Marius Ostaficiuc a scris pe Facebook ca a decis sa paraseasca PSD, dupa ce a activat 23 de ani in acest partid, fiind nemultumit de directia in care se indreapta formatiunea,…

- Utilizatorii de internet din Romania au recepționat mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți prin intermediul unei aplicații de mesagerie on-line. Mesajele erau de obicei formulate in limba engleza sau in limba romana. In spatele mesajelor nesolicitate se aflau de fapt infractori cibernetici,…

- "Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati sa aveti discursul lor, pentru ca este un discurs fals, poate prinde la un vecin sau doi. Incercati sa aveti discursul dumneavoastra. Dormim linistiti in casa pentru ca suntem membri NATO. Daca nu eram, nu dormeam linistiti in casa. Suntem solidari cu Ucraina.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Romania va asigura tranzitul ucrainean de cereale, insa vor fi luate masuri ca acestea sa nu ramana pe teritoriul tarii noastre. „Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati sa aveti discursul lor, pentru ca este un discurs fals, poate prinde la un…

- Criticul de arta Pavel Susara , presedintele Asociatiei Expertilor si Evaluatorilor de Arta din Romania (AEEAR), acuza conducerea Muzeului National de Arta de „grave erori institutionale muzeografice si curatoriale”, prin prezentarea de „falsuri” in expozitia „Victor Brauner. Intre oniric si ocult”. …

- PES l-a validat pe Nicolas Schmit , comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, sa fie candidatul social-democratilor europeni pentru sefia Comisiei Europene, deținuta in prezent de Ursula von der Leyen , a anunțat europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Nicolas Schmit a fost nominalizat…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a declarat ca romanii isi pot comercializa porcii crescuti in gospodarii, atat in perioada Craciunului, cat si pe tot parcursul anului, cu aviz gratuit de la medicul veterinar din care sa reiasa ca animalul nu este bolnav, scrie Agerpres. „Pastram traditiile, protejam…