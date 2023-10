Stiri pe aceeasi tema

- Generalul (rtr) cu patru stele Vasile Jenica Apostol, președintele de onoare al Filialei Bacau a Asociației Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere, a fost sarbatorit, sambata, 7 octombrie, la implinirea a 75 de ani de viața. Evenimentul a avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Filialei Bacau…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a condus o ceremonie deosebita de sfințire a noului Așezamant Social “Sfantul Ierarh Pahomie de la Gledin” la Parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Buciumi II, Onești. Evenimentul, care a avut loc joi, 28 septembrie,…

- Targul saptamanal din localitatea Onești a fost locul unei altercații violente care a avut loc sambata dimineața. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bacau, conflictul a izbucnit intre mai mulți barbați. Conform relatarilor, incidentul a fost declanșat de un tanar in varsta de 28 de ani, din Onești,…

- Profesorul Dumitru Lecca, un excepțional slujitor al sportului, un maestru și un etalon al profesoratului și antrenoratului, emerit antrenor al naționalei de baschet a Romaniei, astazi un venerabil octogenar, a lansat la Bacau noua sa carte de amintiri, intitulata semnificativ „Mingea buclucașa” (Ed.…

- Biblioteca Județeana din Bacau se pregatește sa aduca un omagiu deosebit poetului George Bacovia in cadrul Bac-Fest. Festivalul Național “George Bacovia” va marca 142 de ani de la nașterea ilustrului poet printr-o inaugurare cu totul speciala. Conform declarației lui Adrian Jicu, directorul Bibliotecii…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Onești au intervenit in urma un incident violent care a avut loc in trafic. Un barbat in varsta de 37 de ani, din localitate, a fost reținut in legatura cu comiterea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost…

- Jandarmii bacauani, impreuna cu familiile lor și numeroși cetațeni din Bacau, s-au adunat astazi la Biserica militara “Sfanta Treime” a Jandarmeriei, situata pe strada Constantin Mușat din Bacau, pentru a participa la o slujba arhiereasca dedicata in preajma marelui praznic imparatesc al “Schimbarii…

- Atleții SCM Bacau și CSM Onești au ținut ștacheta ridicata și la competiția derulata in weekend, la Craiova Peste 250 de sportivi s-au intrecut, la finalul saptamanii trecute, la Craiova cu ocazia Cupei Romaniei de atletism pentru Seniori și Juniori Under 20. Și la aceasta competiție, atleții SCM…