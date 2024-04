Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Moinești a anunțat finalizarea cu succes a unui proiect major de modernizare a infrastructurii instalației electrice la Spitalul Municipal de Urgența Moinești. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeana cu aproximativ 81% din valoarea totala, a depașit suma de 2 milioane de euro. Administrația…

- Centrul Educativ Targu Ocna a marcat o zi speciala alaturi de angajații Ocolului Silvic Targu Ocna in cadrul campaniei anuale de plantare puieți in zonele din imprejurimi. Echipa mixta formata din tineri și angajați ai centrului și-a unit forțele pentru a contribui la regenerarea naturii și protejarea…

- Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brancoveanu” Targu Ocna vizitata de oaspeți din Statele Unite ale Americii, Norvegia, Republica Moldova și Ministerul Justiției din Romania In contextul organizarii de catre Centrul Educativ Targu Ocna a conferinței locale de diseminare…

- Intr-o manifestare impresionanta de susținere a dreptului la viața și de solidaritate, Bacaul a gazduit astazi cea de-a X-a ediție a Marșului pentru Viața. Sub deviza “Construim impreuna o cultura a empatiei și decenței”, mii de oameni s-au adunat in curtea bisericii Sfantul Mare Mucenic Dimitrie pentru…

- Vineri, in orașul Moinesti, a avut loc prima zi de mobilitate in cadrul proiectului Erasmus+ KA 154, intitulat “Autoritate Morala și Sens Participativ”. Participanții, reprezentand diverse grupuri de tineri și stakeholderi locali, s-au reunit intr-un climat participativ pentru a discuta și dezbate teme…

- Comisarul de poliție penitenciara Viorel Marcel Voicu a preluat, de luni, funcția de director al Penitenciarului Bacau, marcand astfel o noua etapa in cariera sa dedicata sistemului penitenciar romanesc. Acesta a ocupat anterior poziția de director la Centrul Educativ Targu Ocna, unde a reușit sa implementeze…

- Ieri, Centrul Educativ Targu Ocna a gazduit un moment semnificativ in urma vizitei de lucru desfașurate in luna noiembrie 2023. In cadrul evenimentului desfașurat marți, 20 februarie 2024, a fost semnat Acordul de Colaborare intre Centrul Educativ Targu Ocna și Penitenciarul pentru Minorii din Goian,…

- Bacaul va avea, și anul acesta, campanii de sterilizare gratuita a cainilor cu stapan din oraș, in ciuda faptului ca autoritațile locale nu acorda nici un fel de finanțare pentru acestea, toate fondurile fiind asigurate de un ONG din Germania. In ciuda faptului ca autoritațile nu dau un leu pentru sterilizarea…