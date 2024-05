Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea este in continuare jucatoarea din Romania clasata cel mai bine in ierarhia WTA, conform clasamentului dat publicitatii luni, potrivit news.roCirstea a coborat un loc si este pe 30, cu 1748 de puncte.

- Sorana Cirstea a coborat in clasamentul WTA , dupa ce n-a putut sa apere punctele obținute pana in semifinala de anul trecut de la Miami Open. Cirstea a fost invinsa de aceasta data in „optimile” turneului american de Danielle Collins (30 de ani, #22 WTA), scor 4-6, 2-6, cea care avea sa și caștige…

- Sorana Cirstea este in continuare jucatoarea din Romania clasata cel mai bine in ierarhia WTA, conform clasamentului dat publicitatii luni, potrivit news.ro Cirstea a coborat de pe locul 22 pe 24, cu 2018 puncte. Si Ana Bogdan a coborat si este pe locul 66 si are 1054 puncte.Jaqueline Cristian…

- Sorana Cirstea (33 de ani) continua sa fie sportiva din Romania poziționata cel mai bine in ierarhia WTA, potrivit clasamentului dat publicitatii luni. Sorana are 2.223 de puncte și se menține pe locul 22 mondial. La randul ei, a doua clasata din Romania, Ana Bogdan ramane pe locul 65 cu 1.044 de puncte…

- Grație unor calificarii in fazele superioare la turneele la la care au participat, cele trei tenismene din Romania prezente in Top 100 WTA, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au reușit salturi importante in clasamentul mondial. The post TOPUL TENISMENELOR Sorana, Ana și Jaqueline au urcat…

- Sorana Cirstea este in continuare jucatoarea din Romania clasata cel mai bine in ierarhia WTA, conform clasamentului dat publicitatii luni. Ana Bogdan a urcat 11 locuri, dupa ce a jucat finala de la Transylvania Open, potrivit news.ro.Cirstea a urcat patru locuri fata de saptamana trecuta si este…