Politician strivit în maşină de un bolovan Un consilier judetean din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, luni seara, dupa ce pe autoturismul in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont, el fiind luat cu elicopterul pentru a fi dus la spital. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, care a intervenit la locul accidentului, victima a fost gasita in stare de inconstienta, iar echipajul medical a solicitat in sprijin elicopterul SMURD de la Caransebes. Pana la sosirea echipajului aerian, medicii aradeni au stabilizat victima, care a revenit la starea de constienta, constatandu-se, dupa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul judetean George Botizan, 34 de ani, a fost dus in stare grava la spital, cu elicopterul, luni seara, dupa ce pe mașina in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont, județul Arad, transmite Agerpres.George Botizan, care este și vicepresedinte al organizatiei…

- Un consilier judetean din Arad, in varsta de 34 de ani, a fost ranit grav, luni seara, dupa ce pe autoturismul in care se afla a cazut un bolovan de pe versant, in zona localitatii Gurahont, el fiind luat cu elicopterul pentru a fi dus la spital.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, care…

- Polițiștii rutieri din Ramnicu Valcea au fost sesizați ca in aceasta dimineața, s-a produs un accident rutier pe strada Calea lui Traian. Evenimentul rutier s-a soldat cu ranirea unei persoane. Potrivit IPJ Valcea , o coliziune intre doua autoturisme s-a produs, in aceasta dimineața, conduse de: un…

- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața, miercuri, 1 mai, dupa ce a fost lovit pe DJ 209 intre localitațile Moara și Frumoasa, județul Suceava, de o mașina condusa de un șofer baut in varsta de 21 de ani. Anchetatorii iau in calcul și varianta razbunarii, dupa ce, susțin prietenii victimei, intre cei…

- Barbat lovit de o mașina pe o strada din Rachita: Cum s-a produs accidentul rutier. Ce spun polițiștii Un barbat din Sebeș a fost lovit de o mașina, pe o strada din Rachita. Victima, un barbat de 50 de ani mergea pe partea carosabila cand a fost lovit de o mașina, condusa de un șofer in varsta de 35…

- Polițiștii s-au deplasat la Unitatea de Primiri Urgențe, unde l-au identificat pe tanarul in varsta de 15 ani. Agresorul a fost prins la scurt timp și a fost dus la secție pentru audieri.”Din primele cercetari a rezultat faptul ca acesta ar fi avut un conflict cu alt tanar, in varsta de 17 ani, din…

- Marți seara, 27 februarie, a izbucnit o altercație pe strada Bujorilor, la periferia orașului Timișoara, intre doi vecini. Unul dintre locatari a aruncat o centrala termica peste automobilul celuilalt. Conflict violent intre doi vecini Atunci cand polițiștii au sosit și l-au imobilizat imediat pe barbat…