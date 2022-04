Stiri pe aceeasi tema

- Sute de manifestanți au ieșit duminica seara in strada la Paris și Lyon in semn de protest fața de victoria electorala a președintelui francez Emmanuel Macron in fața rivalei de extrema dreapta Marine Le Pen, informeaza The Guardian. Protestatarii au aruncat cu artificii intr-o mașina de poliție din…

- Emmanuel Macron are un avans de 12 puncte procentuale in fața rivalulei Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta, potrivit sondajelor de opinie publicate vineri, ziua in care campania electorala din Franța se incheie, relateaza The Guardian. Sondajele de opinie din Franța arata ca 57,5% dintre alegatori…

- Dezbaterea mult așteptata dintre cei doi candidați ramași in cursa prezidențiala din Franța ar putea sa nu schimbe opiniile alegatorilor, a declarat un expert francez in comunicare politica. Președintele in exercițiu Emmanuel Macron și liderul de extrema-dreapta Marine Le Pen se vor confrunta in cadrul…

- Un manifestant cu dizabilitați (in carje) a fost secerat din spate de un membru al forțelor de ordine in Place de la Republique din Paris, in cadrul protestelor organizate sambata impotriva rezultatelor alegerilor. Sambata erau așteptate proteste in toata Franța, in timp ce opozanții candidatei de extrema-dreapta…

- Sambata erau așteptate proteste in toata Franța, in timp ce opozanții candidatei de extrema-dreapta la președinție Marine Le Pen incearca sa formeze un front unit pentru a o impiedica sa caștige un tur de scrutin impotriva actualului președinte Emmanuel Macron pe 24 aprilie. Fii la curent…

- Doua federatii musulmane din Franta, printre care Marea Moschee din Paris, au lansat un apel vineri la votarea presedintelui in functie, Emmanuel Macron, in turul al doilea al alegerilor din 24 aprilie, in care acesta o va avea contracandidata pe Marine Le Pen, de extrema dreapta, transmite AFP.…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.…