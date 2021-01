Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane s-au adunat din nou duminica seara in fata Ministerului Sanatatii pentru a protesta, pentru a doua zi consecutiv , in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals”. Protestatarii au steaguri si vuvuzele si cer demisii in urma incendiului de la „Matei Bals”. La fata manifestație este…

- Zeci de persoane s-au adunat in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". Persoanele prezente la protest au steaguri si vuvuzele si solicita o reforma a sistemului de sanatate, precum si asumarea responsabilitatii in urma incendiului…

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". La fata locului era si senatoarea AUR Diana Sosoaca, aceasta exprimandu-si intentia de a intra in cladirea Ministerului Sanatatii, pentru a lua…

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' La fata locului este si senatoarea…

- Aproximativ 200 de persoane participa, sambata seara, la un mars de protest organizat de Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor pe traseul Ministerul Sanatatii - Institutul "Matei Bals", in legatura cu incendiul soldat cu decesul a sase pacienti. Initial, protestul a fost organizat in…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor organizeaza, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". La eveniment participa zeci de persoane, avand steaguri si vuvuzele, fiind scandate lozinci precum "Demisia!", "Jos Guvernul!", "Rusine sa va…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals”. Participanții au purtat steaguri si vuvuzele, scandand lozinci precum „Demisia!”, „Jos Guvernul!”, „Rusine sa va fie!” sau „Iesiti din casa,…

- Trei pacienti sunt intubati si unul se afla in stare grava, conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii referitor la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul “Matei Bals” si care au fost transferati in alte unitati sanitare. Ministerului Sanatatii a comunicat…