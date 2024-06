Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american iși va reduce forța de munca la uzina sa din Spania. Recent, Ford a anunțat sindicatele locale ca are in plan sa elimine 1600 de locuri de munca in cadrul uzinei de la Valencia. Dintre acestea, 600 de locuri de munca vor fi eliminate permanent, in timp ce restul de 1000 de posturi…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a anuntat joi ca tara sa va acorda Ucrainei un nou pachet de armament, in valoare de 500 de milioane de euro, transmite dpa. Pistorius a facut anuntul la Odessa, unde s-a intalnit cu omologul sau ucrainean Rustem Umerov pentru a discuta necesitatile militare…

- Se intampla uneori ca pe plaja, pe timpul sezonului cald, sa-și mai faca apariția cate un caine. Care sa caute ceva de mancare. Sau se apropie de apa și sa se mai racoreasca. Oricat ar parea de greu de crezut, pe o plaja din Mexic și-a facut apariția un „musafir” mai puțin așteptat: un taur. […] The…

- Cand se difuzeaza Asia Express 2024 Așa cum se intampla in fiecare an, noua cupluri de vedete au intrat și in 2024 intr-o competiție dura. Cu toții au plecat pe Drumul Zeilor, care i-a purtat prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Concurenții au fost nevoiți sa traiasca și sa calatoreasca cu doar 1…

- Mai bine deșert in loc de gheața! In meciul de de deschidere al campionatelor de hochei U18 Asia/ Oceania, naționala Kuweitului, aflata la primul meci din istorie, a cedat, marți, 23 aprilie, in fața Thailandei cu un neverosimil 0-57, relateaza Bild. Recordul all-time al celui mai drastic eșec este…

- Cei trei atleți au fost surprinși in mod clar facandu-i semn sportivului chinez pentru a-și depași aproape de linia de sosire.In acel moment, cei trei sportivi au fost vazuți in timp ce incetinesc, iar atletul chinez ii depașește cu o secunda, caștigand maratonul.Sportivul chinez, medaliat cu aur la…

- O romanca a fost reținuta zilele trecute pe Aeroportul Son Sant Joan din Palma de Mallorca, dupa ce a fost prinsa furand 14 cutii de tutun de rulat, in valoare totala de 1.100 de euro, din magazinul duty-free. Dar ceea ce a atras atenția polițiștilor a fost metoda prin care hoața a reușit sa patrunda…

- Constantin Alin Bucur, deputat in perioada 2012 – 2016 a excavat prin intermediul firmei sale sute de tone de nisip din stațiunea Mamaia pentru a-i face loc unei piscine ingropate chiar in mijlocul acestei plaje de 16.500 de metri patrati, care a fost inchiriata inca de anul trecut de la Apele Romane.BC…