Stiri pe aceeasi tema

- Polonia l-a convocat vineri pe ambasadorul rus in legatura cu expulzarea unui diplomat polonez din Sankt-Petersburg care a fost acuzat ca a luat parte la proteste impotriva condamnarii la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii , a anuntat Ministerul de Externe polonez, relateaza Reuters si dpa.…

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…