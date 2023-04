Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de adoptare a reformei justitiei, in Israel, a fost amanat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, luni, o „pauza” in acest sens. Proiectele de lege sunt examinate in parlament și, deopotriva, contestate in strada, de aproximativ trei luni, potrivit AFP.

- Justitia israeliana il cheama vineri la ordine pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si stabileste ca interventia sa publica de joi cu privire la proiectul reformei sistemului judiciar - care imparte tara - este "ilegala", avand in vedere ca este judecat de coruptie in trei procese care se afla…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului Benjamin Netanyahu un compromis cu privire la reforma controversata a sistemului de justitie din Israel, conform unui comunicat al Casei Albe, scrie Agerpres.Intr-o convorbire telefonica cu premierul israelian, Joe Biden a subliniat,…

- Manifestanții s-au grabit sa ajunga la Kikar HaMedina Plaza dupa ce au auzit ca Sara Netanyahu - soția premierului Benjamin Netanyahu - se afla la un coafor de acolo pentru a se tunde.Poliția a fost desfașurata rapid pentru a ține protestatarii la distanța, in timp ce soția premierului s-a ascuns inauntru.…

- Peste 100.000 de persoane au iesit sambata in strada in Israel, in semn de protest fata de reformele judiciare planificate, informeaza dpa. A fost a saptea saptamana consecutiva cand israelienii au protestat impotriva intentiilor controversate ale guvernului de a slabi in mod deliberat Curtea Suprema.…

- Peste 100.000 de persoane au iesit in strada in Israel, in semn de protest fata de reformele judiciare planificate, informeaza dpa. A fost a saptea saptamana consecutiva cand israelienii au protestat impotriva intentiilor controversate ale guvernului de a slabi in mod deliberat Curtea Suprema. Reformele…

- Zeci de mii de israelieni au ieșit sambata in strada pentru a cincea saptamana de proteste impotriva planurilor de revizuire a sistemului judiciar ale noului guvern al premierului Benjamin Netanyahu, despre care criticii spun ca amenința controalele democratice ale instanțelor asupra miniștrilor.…

- Mii de persoane au manifestat sambata la Tel Aviv, pentru a cincea saptamana consecutiv, impotriva controversatelor reforme ale justiției avute in vedere de premierul israelian Benjamin Netanyahu.