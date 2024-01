Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu a fost intrebat luni, la un post TV, daca va fi o greva in sistemul sanitar si cand ar putea fi declansata.“Hotararea de a organiza miscari de protest nu am luat-o eu, ci a luat-o Consiliul National inca de acum doua luni. Am vazut ca am fost pacaliti.…

- COMUNICAT Salariații din cadrul Direcției Județene de Statistica Dambovița isi exprima nemulțumirea fața de salarizarea discriminatorie indelungata, motiv pentru care astazi 11.12.2023, pe toata durata normala a zilei de munca (8:00-16:30) au REFUZAT indeplinirea sarcinilor de serviciu. BLOCAREA activitații,…

- Salariații din Direcția Județeana de Statistica Argeș declanșeaza miercuri, 6 decembrie, intre orele 11-12, un protest spontan, care va continua – spun ei – pana cand revendicarile lor vor fi soluționate. Potrivit unui comunicat de presa, remis ziarului nostru, angajații au inițiat aceasta forma de…

- Joi, 23 noiembrie, intre orele 12 și 14, salariații TESA de la Spitalul Municipal Campina au avut un protest spontan, protest care vine ca o susținere a manifestarilor mai ample de la nivel național pentru acest domeniu.

- Angajatii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Botosani au organizat, miercuri dimineata, un protest spontan in fata institutiei, in semn de nemultumire fata de statutul inspectorului de munca, dar si fata de nivelul scazut al salarizarii. Acestia au intrerupt activitatea in premiera, afisand mesaje…

- Cateva zeci de angajați ai Ministerului Sanatații au declansat azi un protest spontan pe care l-au transmis in direct pe pagina de Facebook a institutiei. Oamenii solicita majorarea salariilor.

- Salariatii Sanatoriului de Nevroze Predeal au oprit lucrul, luni, in semn de protest fata de ”incalcarea in mod repetat a drepturilor salariatilor de catre managementul unitatii sanitare”, potrivit news.ro.”Angajatii Sanatoriului de Nevroze Predeal au decis astazi, 23 octombrie, sa opreasca lucrul…