Protest masiv în Belarus. Zeci de mii de persoane au ieşit în stradă împotriva preşedintelui Lukaşenko Zeci de mii de oameni protesteaza la Minsk, capitala Belarusului, impotriva presedintelui Alexandr Lukașenko, la doua saptamani dupa ce acesta a castigat un nou mandat in fruntea statului, transmite BBC. Zeci de mii de oameni, de la varstnici la cei cu copii mici, s-au adunat duminica in Piața Independenței din Minsk. Mulți purtau steaguri roșii și albe sau flori albe și scandau "libertate". In urma cu o saptamana, sute de mii de oameni au cerut plecarea lui Lukașenko de la putere.Oamenii continua sa vina in piața centrala, in ciuda prezentei puternice a fortelor de ordine. Protestatarii sustin… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

