Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, 21 noiembrie, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Semnatarii solicita o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures, precum si preluarea anchetei de catre Parchetul General.

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Oamenii cer o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures si mutarea anchetei, deoarece dupa mai bine de o luna, nu exista suspect in acest caz, scrie gandul.info…

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat procurorului general al Romaniei, joi, o petitie semnata de peste 30.000 de cetateni, prin care se solicita o ancheta impartiala in cazul mortii...

- Potrivit comunicatului, se efectueaza cercetari in cazul padurarului Liviu Pop pentru "ultraj raportat la infractiunea de omor". Pe de alta parte, procurorii spun ca "pana la acest moment, nu s-a formulat vreo acuzatie penala fata de vreo persoana". In acelasi timp, reprezentantii parchetului din Maramures…

- Cazul lui Liviu Pop, padurarul din Maramures ucis saptamana trecuta, a ajuns in presa internationala. BBC, televiziunea publica din Marea Britanie, relateaza, plecand de la acest caz, despre faptul ca sase padurari au fost ucisi in ultimii doi ani.

- Detalii uluitoare ies la iveala din ancheta demarata in cazul lui Liviu Pop, padurarul care a fost omorat de hoții de lemne din Maramureș. Chiar daca principalii suspecți in cazul sau au fost audiați de anchetatori, aceștia nu au fost puși sub acuzare. Oamenii din sat susțin ca unul dintre aceștia ar…

- Rasturnare de situatie in cazul padurarului gasit mort in Maramures. Liviu Pop a fost gasit impuscat, iar trupul sau neinsufletit se afla intr-o rapa, intr-o padure dintre localitatile Rogoz si Lapusul Romanesc.

- Protest in fața Parchetului General. Un barbat acuza polițiștii ca au furat 15 kilograme de aur pe care refuza sa i le restituie, iar procurorii au mușamalizat cazul, susține omul. Pe scurt, barbatul, patron al unei companii, a fost cercetat intr-un dosar in care au fost confiscate 137 de kilograme…