- Un tanar din Constanța, indurerat de moartea tatalui sau, decedat acum doua zile din cauza coronavirusului a ieșit la geam și le-a reproșat celor care protesteaza ca nu ințeleg boala numita Covid-19. Barbatul le-a spus acestora ca tatal sau a decedat de Covid-19 in urma cu 2 zile, dar aceștia i-au raspuns…

- Curg AMENZILE dupa protestele din Alba Iulia și Cugir, impotriva restricțiilor: SANCȚIUNI de peste 35.000 de lei pentru mai mulți protestatari In urma protestelor impotriva restricțiilor anti-Covid-19 din cursul serii de luni, 29 martie, jandarmii din Alba au sancționat mai multe persoane cu amenzi…

- Peste 100 de clujeni au protestat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, începând cu ora 18:00 fața de noile restricții care duc la închiderea salilor de sport. Oamenii prezenți la protest au facut o serie de fandari și genuflexiuni ca semn de protest.…

- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand „inselaciunea” pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca ‘nu exista’, informeaza AFP. Scandand ‘Libertate!’ intr-o…

- Guvernul Japoniei a aprobat vineri doua proiecte de lege menite sa intareasca eficacitatea masurilor restrictive pentru contracararea raspandirii noului tip de coronavirus, ceea ce ar permite, in cazul in care aceste proiecte vor fi aprobate ca atare, sa fie aplicate amenzi si chiar