Protest în orașul natal al președintelui României: „Să renunțăm la statuile stăpânitorilor străini” (VIDEO) Peste 200 de persoane au participat, sambata dupa-amiaza, la un protest organizat in Piata Mare din municipiul Sibiu, langa noua statuie a baronului Samuel von Brukenthal. Protestul este fata de amplasarea acestui monument, considerat inadecvat. Potrivit Agerpres, actiunea de protest a fost organizata de catre Asociatia “Calea Neamului” si Societatea cultural-patriotica “Avram Iancu”, fiind autorizata de catre Primaria Sibiu, incepand cu ora 16,00. Cele doua organizatii au lansat zilele trecute un apel catre membrii si simpatizantii lor sa vina la Sibiu, pentru a participa la aceasta actiune de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

