Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii AUR protesteaza in fața Ministerului Sanatații. Liderul AUR, George Simion, a declarat ca protestatarii doresc sa se asigure ca vaccinarea nu va deveni obligatorie. „Nu susținem in momentul acesta ca vaccinarea este obligatorie, dar nu vrem sa devina obligatorie. Este un protest autorizat.…

- Președintele AUR, George Simion, a cerut demisia generalului Anton Rog, șeful diviziei Cyberint a SRI, acuzandu-l ca intervine in procesul electoral. Generalul SRI a facut declarații halucinante despre campania politica din 2020, una dintre intrebarile adresate fiind legata chiar de partidul AUR. Intr-un…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. „Astazi, ne aflam pe Insula Serpilor, care nu va fi niciodata cucerita de ocupanti, la fel ca restul Ucrainei, pentru ca suntem tara celor curajosi”, a spus seful statului intr-o…

- Președintele francez Emmanuel Macron a parasit vineri de urgența summit-ul european de la Bruxelles pentru a se intoarce in Franța dupa trei nopți de revolte in strada, transmite BBC. Macron și-a anulat ultima conferința de presa din capitala belgiana inainte de a se indrepta spre casa, unde a convocat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- Tribunalul București a anulat, joi, procesul verbal de la congresul extraordinar al AUR din 27 martie 2022, cand George Simion a fost ales presedinte. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel. Acțiunea a fost inițiata la instanța de un deputat AUR exclus din partid anul trecut, Ciprian…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila este de parere ca „intotdeauna exista o posibilitate” ca sindicalistii din Sanatate sa declanseze o greva, dar a subliniat ca sapte dintre revendicarile acestora au facut obiectul „unui agreement” si sunt realizabile in perioada imediat urmatoare. „Intotdeauna exista…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat ca daca o alta tara ar dori sa se alature unei Uniuni ruso-belaruse, ar exista „arme nucleare pentru toti”, transmite luni agenția Reuters, citata de Agerpres. Rusia a avansat saptamana trecuta in ceea ce priveste planul sau de desfasurare de arme…