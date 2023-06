Stiri pe aceeasi tema

- Miting uriaș la Belgrad, la o luna de la masacrul din școala, care a șocat o țara intreaga. Partidele de opoziție au scos zeci de mii de oameni in strada in capitala Serbiei. Au venit cu steaguri, icoane și pancarte cu lozinci impotriva actualei guvernari. Sunt și cateva drapele romanești in mulțime.

- Zeci de mii de persoane au manifestat vineri la Belgrad cerand demisia unor unor inalti responsabili si reglementarea continutului violent din media in urma a doua atacuri armate in masa, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Zeci de mii de manifestanti au blocat vineri o autostrada din Belgrad, cerand demisia unor inalti responsabili si reglementarea continutului violent din media in urma a doua atacuri armate in masa, noteaza AFP, potrivit Agerpres.A fost pentru a doua oara cand oamenii au iesit in strada in numar mare…

- Aproape 10.000 de arme ilegale au fost predate in mod voluntar politiei in ultimele patru zile in Serbia, in urma a doua atacuri armate care au avut loc saptamana trecuta si care s-au soldat cu 17 morti, inclusiv opt copii intr-o scoala, informeaza EFE.

- Mii de persoane au manifestat luni seara la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici si impotriva promovarii violentei in mass-media, la cateva zile dupa doua atacuri armate care s-au soldat cu 17 morti, in special intr-o scoala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Contraofensiva…

- Armele de foc deținute fara licența pot fi predate voluntar de cetațenii sarbi in termen de o luna, a decis luni, 8 mai, guvernul de la Belgrad, dupa cele doua atacuri armate de saptamana trecuta in care au fost ucise, in total, 17 persoane, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Cei care vor preda…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters.Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi, dintr-o zona rurala…

- In aceasta dimineața, a avut loc un atac armat la o școala din Belgrad. Un agent de securitate a murit, iar cinci copii au fost raniți. Potrivit polițiștilor, un elev din clasa a șaptea a deschis focul cu arma tatalui sau pe care a furat-o de acasa. Conform mirror.com, Ministerul sarb al Afacerilor…