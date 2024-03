Adrian Codirlașu, vicepreședinte al Asociației CFA România: Pentru următorii ani, cele mai mari riscuri sunt dezinformarea, conflictele armate și atacurile cibernetice In exercițiul din luna februarie CFA Romania, asociație care reunește economiști de top, a continuat sondajul privind riscurile care pot afecta Romania, insa de data aceasta orizontul a fost de 10 ani. Principalele riscuri anticipate pentru urmatorii 10 ani provin tot din afara economiei și anume riscul de conflicte armate intre state, riscul de dezinformare precum și riscul de atacuri cibernetice. Pe al doilea loc sunt plasate riscurile economice, iar dintre acestea se remarca riscul de lipsa de forța de munca precum și riscul de ne-sustenabilitate a datoriei publice. Riscurile climatice sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

