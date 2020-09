Protest al “vestelor galbene” la Paris: Peste 200 de persoane arestate

Protestatarii in veste galbene protesteaza, din nou, la Paris, fața de de impozitele pe combustibili și reforma economica. Poliția franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a impraștia mulțimea și a arestat peste 200 de persoane. Mișcarea vestelor galbene a inceput in anul 2018, la Paris. Sambata, 12 septembrie a.c., este pentru prima oara de la inceputul pandemiei cand protestatarii au ieșit iar in strada. Sute de manifestanți s-au adunat sambata la pranz in doua marșuri autorizate, scrie Mediafax. Unul din grupuri a deviat de la traseul prestabilit, motiv pentru care a fost nevoie de intervenția…