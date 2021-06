Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 18 iunie, in intervalul orar 14:00 ndash; 17:00, sunt anuntate manifestatii de protest ale transportatorilor de marfa pe mai multe artere principale din tara. Judetele in care sunt anuntate astfel de actiuni sunt urmatoarele:…

- Generația Tech este un program online de specializare in IT dedicat celor care doresc sa faca debutul intr-un domeniu digital sau sa il aprofundeze. Ajuns deja la cea de-a treia ediție, programul a produs pana in prezent peste 1700 de noi specialiști in IT & digital din peste 20 de orașe din Romania…

- In cursul dimineții de astazi, 3 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 84 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 30.499. In intervalul 02.06.2021 (10:00) – 03.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 84 de decese (42 barbați și 42 femei), ale unor pacienți…

- In cursul dimineții de astazi, 1 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 41 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 30.353. In intervalul 31.05.2021 (10:00) – 01.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 41 de decese (22 barbați și 19 femei), ale unor pacienți…

- In cursul dimineții de astazi, 29 mai 2021, au mai fost confirmate inca 73 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 30.247. In intervalul 28.05.2021 (10:00) – 29.05.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 73 de decese (46 barbați și 27 femei), ale unor pacienți…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul se desfașoara dirijat, pe un fir, alternativ, pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, in zona localitații Bucea, județul Cluj, din cauza unui autotren cu defecțiuni tehnice, ramas imobilizat pe suprafața carosabila, pe sensul…

- Dupa operaționalizarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor de la Galda de Jos, Polaris, propune tarife noi, actualizate la noua situație. Marți, 11 mai 2021, va fi convocat in ședința de indata Consiliul Local Alba lulia, pentru a aproba noile prețuri, cu mult mai mici fața de cele impuse…

- Vineri, 9 aprilie 2021, reprezentanții Direcției de Cultura a Municipiului Carei au depus o coroana de flori la placa memoriala a poetului, profesorului, traducatorului și publicistului Corneliu Balla, cu ocazia aniversarii a 91 de ani de la nașterea acestuia, dupa care s-au recules preț de cateva momente…