Luna ianuarie, cea mai slabă din an pentru tranzacțiile imobiliare In luna ianuarie 2024 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 37.241 de imobile, cu 23.340 mai puține fața de luna decembrie. Numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care s-au tranzacționat in luna ianuarie este cu 3.967 mai mare fața de perioada similara a anului 2023, arata raportul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Luna ianuarie este, in general, cea mai slaba din an in privința interesului pentru achiziții imobiliare. Și anul trecut, cele mai puține vanzari de imobile au fost inregistrate in luna ianuarie (33.274), in timp ce acum doi ani, in ianuarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 incepe cu scumpiri, iar romanii fac tot posibilul pentru a putea sa se intrețina de la luna la luna. In unele orașe salariile sunt mari, pe cand in altele sunt mai mici. Unde se caștiga cel mai bine? Orașele din Romania cu cele mai mari salarii Capitala Romaniei se situeaza in fruntea clasamentului…

- CARAS-SEVERIN – Raportat la cel mai mic salariu mediu net pe domeniu, ne-am putea prezenta drept un judet de functionari si secretare! Cu o medie neta de 3.100 de lei pe luna, angajatii din judetul nostru au avut in 2023 cele mai mici salarii din Romania, potrivit celei de-a 8-a editii a raportului…

- In 2023, Romania a avut peste 5,7 milioane de angajați activi. Potrivit datelor din cea de-a opta ediție a raportului anual Review & Trends, realizat de eJobs, 29,2% dintre angajați aveau un salariu cuprins intre 3.001 și 4.000 de lei. 26,1% au caștigat intre 4.001 și 7.000 de lei, iar 21,1% intre 2.001…

- Prima zi de cursuri din anul 2024 a fost luni, 8 ianuarie, și aceasta a deschis modulul 3 de cursuri. Elevii și profesorii vor merge la școala pana cand este programata vacanța de schi de o saptamana, care este diferita pentru fiecare județ, la alegerea inspectoratelor școlare. In funcție de cum a fost…

- Potrivit portalului PeCifre.ro, Romania a depașit in acest an pragul de 1.000 km de autostrada și drum expres, la 87 de ani dupa ce Germania a depașit aceasta borna. Dar dezvoltarea rețelei de drumuri rapide este inca deficitara in unele județe ale Romaniei. Va prezentam pe acesta harta distribuția…

- Romania a depașit in acest an pragul de 1.000 km de autostrada și drum expres, la 87 de ani dupa ce Germania a depașit aceasta borna. Dar dezvoltarea rețelei de drumuri rapide este inca deficitara in unele județe ale Romaniei, scrie pagina Pe Cifre . Maramureșul e la borna 0 la acest capitol. Iata distribuția…

- ”Rata sinuciderilor a scazut in perioada 2008-2022, de la 11 decedati la 100.000 de locuitori in anul 2008, la 8,9 in anul 2022, rata medie anuala de crestere din aceasta perioada fiind de -1,48%. Prin mentinerea ratei medii anuale de crestere din perioada 2008-2022, la nivel national, tinta de reducere…

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in octombrie 2023, de 1.141.943 persoane, cu 120 mai putine comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Dintre acestia, 1.037.255 erau…