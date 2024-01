Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Tribunalul Prahova va judeca contestatiile celor trei inculpati din dosarul Ferma Dacilor. Aceștia cer sa fie anchetati in libertate si au contestat decizia primei instante.

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…

- A doua runda de audieri in dosarul Ferma Dacilor s-a finalizat, miercuri, iar cele trei persoane reținute pentru 24 de ore au fost scoase in catușe din sediul Poliției Prahova și duse la Judecatoria Ploiești cu propunere de arestare preventiva. Potrivit portalului instanțelor de judecata, sunt trei…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

