- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii DNA, in dosarul penal in care este acuzat de cumparare de influenta. La iesirea din sediul DNA, IPS Teodosie a declarat ca procurorii anticoruptie nu l-au intrebat „absolut nimic” si ca dosarul penal in care este cercetat…

- Magistrații Tribunalului Suceava au admis propunerile inaintate de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava și au dispus arestarea pentru 30 de zile in cazul a zece persoane, dintre cele 11 reținute inițial. A scapat de arestul preventiv Daniela Dornescu, economist in cadrul Compartimentului de…

- UPDATE. Fostul ministru USR al sanatații din 2021, Ioana Mihaila, a fost pusa oficial sub acuzare de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor in perioada pandemiei COVID, dupa ce a fost audiata și i s-au explicat acuzațiile, a transmis instituția, vineri, 8 decembrie. Ioana Mihaila, fostul ministru USR…

- Fostul premier Florin Cițu anunța ca nu-și va da demisia din grupul parlamentar PNL. „Am spus ca daca aș fi avut funcții in Partidul Național Liberal, bineințeles ca aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție. Sunt doar senator PNL”, a declarat Florin Cițu, luni, la Parlament. Intrebat daca va ramane in…

- Un polițist de la un penitenciar de langa București a fost prins de un echipaj al Jandarmeriei cu doua pliculețe cu substanța alba asupra lui, la un concert, in noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Prafurile, despre care exista suspiciunea ca ar fi cocaina, au fost trimise la laboratorul specializat al…

- Polițiștii din Giurgiu protesteaza luni la sediul IPJ Giurgiu pentru ca sunt nemulțumiți de modificarea programului de lucru. Sindicaliștii de la SNPPC, inarmați cu tobe și vuvuzele, au luat decizia de a protesta, in fiecare zi de luni, pana la soluționarea revendicarii, și anume a modificarii programului…

Cainele polițist Kata, spaima traficanților de droguri.