- Microintreprinderile de producție și de servicii din cele 4 județe ale Regiunii Vest vor putea obține noi ajutoare din fonduri europene și de la bugetul de stat ce totalizeaza 36,33 milioane de euro, prin doua apeluri de proiecte pentru care s-au stabilit perioada de inscrieri online și ghidurile oficiale…

- Șase judete din vestul si sud-vestul tarii sunt sub cod galben de furtuna. Vremea se racoreste spre sfarsitul saptamanii, la inceput de septembrie, in toata tara. Vor fi intervale cu instabilitate atmosferica accentuata. Cu toate astea, la finalul lunii septembrie sunt anunțate temperaturi mai mari…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare Cod galben de viituri valabila pana joi dimineata la ora 9:00 pe rauri din judetele Hunedoara, Arad, Timis, Caras-Severin si Mehedinti.

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise marți, 15 august 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte…

- Comitetul de urgența al FRF a aprobat miercuri, 9 august, cele 10 serii din ediția 2023-2024 a Ligii 3. Repartizarea s-a facut geografic, dar lasa loc de comentarii, mai ales in vestul țarii, acolo unde echipele din Timiș au fost plasate in doua serii diferite. La fel și cele din Bihor și nu sunt cazuri…

- Meteorologie a emis, sambata dimineața, noi avertizari de vreme severa. ANM a emis și un cod portocaliu instabilitate atmosferica accentuata, valabil in intervalul 5 august, ora 18.00 – 6 august, ora 10.00. In județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj și in zona de munte…

- Astazi este ultima zi de canicula potrivit meteorologilor ANM. Dupa caldura excesiva urmeaza insa perioade de instabilitate atmosferica, furtuni, vijelii și caderi de grindina. Clujul se afla sub Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata in perioada 05 august, ora 18 – 06 august, ora 10. In…

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise joi, 20 iulie 2023, data desemnata la nivelul industriei drept Ziua Energeticianului. Serviciul de call center va funcționa conform programului normal. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona conform programului…