Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana scoate la concurs mai multe posturi pentu iubitorii de animale. The post POSTRURI POLIȚIE Poliția Romana scoate la concurs 60 de posturi de agent de poliție (și conductor caini) first appeared on Informatia Zilei .

- Politia Romana scoate la concurs 60 de posturi de agent si conductor de caini, in Bucuresti si in mai multe inspectorate din tara. Una dintre conditiile „esentiale” pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca este aceea de a-si iubi, ingriji si dresa partenerul patruped. Dosarele se pot depune pana…

- Penitenciarul Gaești iși marește echipa in aceasta primavara! Vrei sa faci parte dintr-un sistem de aparare, ordine publica și securitate naționala? Penitenciarul Gaești scoate la concurs, din sursa externa, 2 posturi de agent in cadrul Sectorului Economico – Administrativ, dupa cum urmeaza: -agent…

- Regiunea Vest a reușit sa atraga cu peste 40% mai mulți bani decat ii fusese alocat inițial prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Asta inseamna ca, prin programul gestionat de ADR Vest, in regiune au fost investiți peste 920 de milioane de euro, adica cu aproape 280 de milioane de euro peste…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii va invitam sa ne oprim cateva minute la 8 personalitați feminine din Harghita și Covasna, care se remarca profesional in diferite domenii de activitate, lasand urme frumoase in memoria celor cu care au interacționat sau pe care i-au format de-a lungul timpului.…

- Spitalul Județean de Urgența din Targoviște a scos la concurs mai multe posturi pentru specializarea medicina de urgența. UPU – SMURD – Medic Specialist – medicina de urgența – 4 posturi UPU – SMURD – Medic rezident an V – medicina de urgența – 2 posturi. Dosarele de inscriere se depun pana la data…

- Potrivit informarii AJOFM Dambovița, persoanele interesate sa se angajeze au la dispoziție in aceasta saptamana 230 de locuri de munca, din care, 197 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Din aceasta categorie, antreprenoriii cauta sa angajeze bucatar, ambalator manual, agent curațenie,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva Nadlac, la kilometrul 380, in zona localitatii Branisca, judetul Hunedoara, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului 4 persoane se afla in evaluare medicala.…