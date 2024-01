Prosumatori în 2024. Energii regenerabile vs. rețele venerabile: cine va câștiga confruntarea? Poate cea mai revoluționara transformare din ultimii ani pe piața de energie din Romania a fost apariția prosumatorilor. Un jucator esențial in tranziția energetica, aceștia nu au venit insa doar cu avantaje, ci și cu costuri, in principal pentru rețele, care integreaza tot mai greu noile capacitați. Ca urmare, este logic sa ne punem intrebarea: ce urmeaza in 2024 pentru prosumatori? Iși vor continua ritmul de creștere? Se va schimba legislația? Va mai merita sa devii prosumator? La sfarșitul anului viitor am putea ajunge la 2,5 GW instalați la prosumatori La sfarșitul anuluiam putea ajunge la 2,5 GW instalați la prosumatori Cele mai recente date ale ANRE… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

