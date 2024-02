Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al BT a aprobat perfectarea acestei tranzactii. "Dorim sa precizam ca, atat Banca Transilvania, cat si OTP Bank Romania SA vor actiona ca entitati separate pana la finalizarea tranzactiei. Ulterior semnarii si in vederea integrarii entitatilor amintite mai sus in cadrul Grupului…

- Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administrație (CA) a decis ca TVR sa nu participe la editia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC), informeaza un comunicat al televiziunii publice. Hotararea a fost luata…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a respins, in ultima ședința a anului 2023, acordarea avizului conform pentru inființarea Liceului Teoretic Romano-Catolic din Targu Mureș, prin divizarea Liceului Teoretic "Bolyai Farkas" din Targu Mureș. "Aceasta fiind o operațiune…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a aprobat, in data de 20 decembrie 2023, lista personalitaților care in data de 15 ianuarie 2024 vor primi distincția Placheta Eminescu. "Se aproba acordarea Plachetei Eminescu de Ziua Culturii Naționale pentru urmatoarele personalitați…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, instituție condusa de catre inspectorul școlar general Paula-Maria Daraban (foto), a respins, in data de 20 decembrie 2023, propunerea de reorganizare prin divizare a Liceului Teoretic "Bolyai Farkas" din Targu Mureș in vederea constituirii…

- Consilierii județeni au aprobat marți, 19 decembrie, intr-o ședința extraordinara de lucru, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș, pentru mandatul din intervalul 1 iunie 2024 – 31 mai 2028. "Intrucat mandatul…

- De astazi, Spitalul Municipal Sighișoara are un director interimar, in persoana lui Dan Simpalean. Asta dupa ce mandatul fostului manager, dr. Tanaszi Sarlota, s-a incheiat, in cursul saptamanii trecute. Deși se știa ca mandatul de 4 ani va ajunge la final și trebuia organizat un nou concurs, Consiliul…

- Consiliul de Administrație al Aeroportului Brașov a decis numirea unui director interimar, in persoana lui Constantin Albu, fost director al aeroportului Tulcea. El iși va prelua mandatul luni, 11 decembrie 2023, in contextul demararii procedurilor de schimbare din funcție a managerului Alexandru Anghel.…