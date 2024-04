Stiri pe aceeasi tema

- ”In cadrul sedintei din data de 25 martie 2024, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al grupului pentru anul 2024, in suma totala de 1,127 miliarde lei”, arata un raport al companiei. Din aceasta valoare, 878 milioane lei reprezinta…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- BRK Financial Group, firma clujeana de brokeraj care a anunțat ca are 1,26 milioane de actiuni Gabriel Resources in portofoliu, inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa declare victoria Romaniei in procesul Roșia Montana, se confrunta cu pierderi și datorii uriașe. Reprezentanții companiei…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, este preocupat doar de propria sa imagine și ca urmare a acestui „viciu” blocheaza inca de la numirea in funcție proiectul de modernizare al Minei Unirea de la Salina Slanic Prahova, in valoare de peste 30 de milioane de euro. La scurt timp dupa numirea sa ca ministru…

- Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administrație (CA) a decis ca TVR sa nu participe la editia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC), informeaza un comunicat al televiziunii publice. Hotararea a fost luata…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a respins, in ultima ședința a anului 2023, acordarea avizului conform pentru inființarea Liceului Teoretic Romano-Catolic din Targu Mureș, prin divizarea Liceului Teoretic "Bolyai Farkas" din Targu Mureș. "Aceasta fiind o operațiune…