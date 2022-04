Pronunţarea în dosarul Colectiv, amânată din nou de Curtea de Apel Bucureşti Pronuntarea in dosarul Colectiv a fost amanata din nou, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti. Curtea de Apel Bucuresti era asteptata sa se pronunte, vineri, in dosarul Colectiv, dupa ce in 3 martie magistratii au amanat decizia, explicand ca au fost depuse concluzii scrise dupa termenul stabilit si mai aveau nevoie de timp pentru deliberare. Magistratii au anuntat ca pronuntarea ar urma sa aiba loc in 3 mai. In 3 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru 3 martie pronuntarea sentintei definitive in dosarul „Colectiv”. In prima instanta, fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

