- Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, astazi, raportul la proiectul de modificare a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2022. Potrivit DOCUMENTULUI veniturile și cheltuielile totale ale BASS au fost majorate cu 1,155 miliarde de lei și vor constitui 34,197 miliarde…

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 va fi rectificata in baza deciziei aprobate, astazi, de Executiv. Ajustarea va fi efectuata in urma analizei executarii bugetului in primul semestru al anului curent, dinamicii contingentului de beneficiari si a marimilor medii ale prestatiilor…

- Proiectul de Inregistrare și Evaluare Funciara se relanseaza dupa mai multe tentative de a face ordine in acest domeniu. De data aceasta, autoritațile iși propun imbunatațirea calitații sistemului de administrare funciara și evaluarea bunurilor imobile, precum și sporirea transparenței sistemului de…

- Vouchere alimente 2022. Statul da 250 de lei la o perioada de doua luni persoanelor defavorizate pentru a-si cumpara alimente, insa amenzile sunt uriase, in cazul in care tichetele sociale nu sunt folosite corespunzator sau oamenii incearca sa faca smeche

- Statul are mai multe parghii ca sa poata confisca averea functionarilor corupti. Parlamentul a aprobat in lectura finala modificari la Codul Penal care permit confiscarea bunurilor infractionale, fara sa fie nevoie de o decizie irevocabila a instantei de judecata, care sa

- Municipiul Hunedoara va avea un centru multifuncțional de servicii sociale şi educative, dupa ce reprezentanții ADR Vest au semnat contractul de finanțare a acestuia, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Centrul va fi realizat in cladirea fostei Școli Generale Nr.10, din Hunedoara,…

- Inceperea productiei de gaze prin Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia este un moment istoric, in condițiile in care acesta va genera un miliard de metri cubi de gaze naturale anual, ceea ce inseamna 90% din necesarul de consum al Romaniei, a spus marți premierul Nicolae Ciuca.

- Proiectul legislativ care acorda victimelor violentei domestice dreptul de a avea acces la locuintele de necesitate sau la cele sociale, a fost votat astazi in plenul Camerei Deputatilor cu majoritate de voturi si pleaca la promulgare.