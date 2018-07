Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Alba Iulia – Serviciul Baze Sportive si Agrement, informeaza publicul interesat cu privire la elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de functionare si utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia. Etapa de consultare a populatiei se incheie…

- Copiii din sistemul de protecie special vor avea mai multe anse s gseasc o familie adoptatoare printrun proiect de modificare a legii adopiei. Ministerul Muncii i Justiiei Sociale lanseaz în dezbatere public Proiectul de modificare a Legii privind procedura adopiei cu ocazia Zilei Internaionale...

- Tarifele notariale pentru autentificarea unor acte, procedurile succesorale sau divorț vor putea fi stabilite in mod liber intre notari și clienții acestora. Decizia apare intr-un proiect de ordin publicat in dezbatere publica de Ministerul Justiției. Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica…

- Ministerul Finanelor Publice împreun cu Ministerul Muncii i Justiiei Sociale i Ministerul Sntii au iniiat un proiect de ordin comun care stabilete modelul coninutul i modalitatea de depunere i de gestionare a Declaraiei privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale impozitului pe venit i e...

- Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii, au initiat un proiect de ordin comun care stabileste modelul, continutul, si modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei 112, privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a pus in dezbatere publica Normele de aplicare pentru Codul Fiscal, pentru clarificarea modificarilor aduse in acest an, printre care declaratia unica si finantarea ONG-urilor, a anunțat instituția, intr-un comunicat. “Actul normativ stabileşte metodologia…

- Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA – TL) solicita Consiliului Local suplimentarea contributiei de la bugetul public local, pe anul 2017, cu suma de 155.946 lei. Proiectul intra la aprobare in sedinta CL Alba Iulia din 24 aprilie. Anul trecut, a fost aprobata contributia…