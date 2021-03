Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunțat ca proiectul de lege prin care angajații pot alege sa lucreze pana la varsta de 70 de ani va fi pus astazi in dezbatere publica. Proiectul prevede ca acești angajați pot alege sa continue sa lucreze pana la 70 de ani, timp in care plata pensiei e suspendata doar in sectorul public, potrivit G4Media . Proiectul prevede și excepții, precum cadrele didactice, care pot fi platite doar cu ora dupa implinirea varstei de pensionare, plata ce poate fi cumulata cu pensia, a mai precizat sursa citata. „E o acțiune a angajatului de a munci…