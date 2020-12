Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a obține un aviz din partea acestei institutii, transmite Agerpres.

- In urma cu o zi, Alex Bodi s-a trezit ieri dimineața cu mascații la ușa, dupa ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism și ofițerii de poliție judiciara din cadrul BCCO Craiova au efectuat mai multe percheziții! Aceasta a fost condus la DIICOT, insa…

- Mai multe asociații de magistrați solicita Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției sa adopte de urgența o strategie comuna și unitara de combatere a efectului pandemiei de coronavirus in instanțe și parchete și sa ia toate masurile necesare pentru a ajuta judecatorii și procurorii…

- NUMIRE… Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Sorin Armeanu, cel care a asigurat, pana acum, sefia Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui. De asemenea,…

- DIICOT Ploiesti: Un inculpat a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de fals informatic, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.La data de 27.10.2020, procurorii…