17 kilograme de canabis capturate de polițiști Drogurile erau aduse din Spania printr-o firma de curierat Polițiștii BCCO Ploiești, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au prins doua persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și complicitate la introducerea in țara de droguri de risc, fara drept. Canabis – flagrant delict Cele doua persoane au fost prinse in flagrant delict, succesiv, la data de 6 martie a.c., in municipiul Ploiești și in județul Dambovița, in timp ce ar fi ridicat colete, trimise din Spania prin intermediul unei firme de curierat, in care s-ar fi aflat ascunse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracționala a doua persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor…

- Trei persoane cercetate pentru trafic de droguri de ris și mare risc au fost prinse in flgrant in timp ce vindeau droguri in București. Acțiunea a fost realizata de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Pe 29…

- Un traficant care comercializa canabis la Craiova pentru suma de 500 lei la fiecare tranzacție a fost arestat. In urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit canabis, grindere și un cantar electronic, sume de bani in lei și euro. “La data de 16.02.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Un barbat din Craiova este cercetat pentru trafic de minori, dupa ce a promis unei minore de 16 ani c- o ia de nevasta, dar a trimis-o la produs. La acțiunea de prindere a barbatului au participat: polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, procurorii Direcției de Investigare…

- Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2023, una dintre persoanele cercetate ar fi recrutat o persoana vatamata majora, prin metoda loverboy, in scopul obținerii de beneficii financiare, prin obligarea acesteia la practicarea prostituției. De asemenea, o femeie cercetata in aceeași cauza ar fi…

- Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2023, una dintre persoanele cercetate ar fi recrutat o persoana vatamata majora, prin metoda loverboy, in scopul obținerii de beneficii financiare, prin obligarea acesteia la practicarea prostituției. De asemenea, o femeie cercetata in aceeași cauza ar fi…

- La data de 13 .12.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea pe o durata de 24 de ore a doi inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc. In sarcina primului…