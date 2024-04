Dosarul „Trafic de minori la stana”. Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziții domiciliare la doua așezari pastorale, unde in perioada 2018-2022, un minor a fost exploatat in condiții grele de munca și a locuit in condiții total insalubre. Incidentul a avut loc la o stana și la un grajd din județul Brașov, unde un minor era abuzat fizic de ceilalți ciobani. Mai mult, acesta a fost ținut intr-o cușca. In total, au fost trimise in judecata trei persoane, in luna ianuarie a acestui an. Cazul se afla in atenția polițiștilor care fac cercetari pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de minori…