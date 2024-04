Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in localitați din județele Cluj…

- Dosarul „Trafic de minori la stana”. Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziții domiciliare la doua așezari pastorale, unde in perioada 2018-2022, un minor a fost exploatat in condiții grele de munca și a locuit in condiții total insalubre. Incidentul a avut loc la o stana și la un grajd din județul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, efectueaza, in aceasta dimineața, percheziții domiciliare la doua așezari pastorale (stana și grajduri), situate in județul Brașov, intr-o cauza privind savarșirea…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a unei persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata. Din actele de urmarire penala a reieșit faptul…

- Doi barbați din Bistrița-Nasaud au fost reținuți ieri de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri, unul dintre aceștia fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, iar celalalt a ajuns in arest la domiciliu, de asemenea, pentru 30 de zile. Cei doi au vandut cannabis, cristal dar și alte substanțe…

- La data de 1 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brasov, au efectuat 4 percheziții domiciliare, in municipiul Brasov, la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Din…

- La data de 20 Ianuarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni…