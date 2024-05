Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT Constanța in timp ce incerca sa vanda substanțe interzise la festivalul Sunawaves din Mamaia. In ziua de 06.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial…

- La data de 10 aprilie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara, la locuinta unui…

- La data de 08.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj a luat o masura ferma impotriva unui inculpat recidivist, care este cercetat pentru o serie de infracțiuni grave, printre care trafic de minori, trafic de persoane…

- Patru persoane au fost reținute la Sibiu. Procurorii DIICOT ii acuza de trafc de droguri de mare risc in fomra continuata. “La data 21.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus, reținerea a 4 inculpați…

- Trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Bihor pentru trafic de droguri, dupa ce procurorii au descoperit la perchezitii o cultura indoor de canabis, a informat, sambata, DIICOT, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat de presa, miercuri si joi, procurorii Directiei de Investigare…

- Un traficant de droguri din Iasi a fost prins de poliție dupa ce a fost batut de rudele unui client, a transmis, vineri, de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Individul incerca, miercuri, sa vanda 30 de grame de canabis unei barbat. In momentul…

- Un traficant de droguri din Iași s-a confruntat cu mania familiei unuia dintre clienții sai. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o simpla vanzare de droguri s-a transformat intr-un adevarat calvar pentru dealer. Așadar, Ambulanța a fost nevoita sa intervina in Iași, acolo unde un dealer de droguri a fost snopit…

- In locuința unui barbat din Arad au fost descoperite peste 440.000 de comprimate ce urmau a fi traficate ca droguri și 25 de cartușe de vanatoare deținute ilegal, a anunțat DIICOT. In urma perchezițiilor, au fost gasite și ridicate peste 200.000 comprimate continand diazepam, aproximativ 180.000 comprimate…