Proiectul de construcția a Centurii Timișoara Sud a fost deblocat Proiectul pentru varianta de ocolire a orașului Timișoara a fost deblocat, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook. Acesta arata ca se lucreaza deja la proiectul care are in vedere Centura Timișoara Sud. „PROIECT DEBLOCAT INTEGRAL: CENTURA TIMIȘOARA SUD O veste buna pentru județul Timiș, in general, și pentru Timișoara, in mod special: am deblocat integral lucrarile la varianta de ocolire din sudul orașului, odata cu emiterea autorizației de construire pentru suprafețele de teren suplimentare. Acest lucru era necesar și esențial pentru realizarea soluțiilor tehnice la intersecțiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

