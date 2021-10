Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, la TVR 1, ca nu iși dorește plafonarea prețurilor la gaze și energie, insa acest lucru s-ar putea dovedi inevitabil daca multe țari din UE vor lua o asemenea decizie. In caz contrar, Romania ar putea suporta creșterile blocate in alte țari. „Prețurile…

- Romania salbatica, cel mai spectaculos documentar dedicat naturii din țara noastra și cel mai urmarit film la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde a cucerit și Premiul Publicului, se va lansa in cinematografele din intreaga țara pe 17 septembrie, distribuit…

- Populația din țarile Uniunii Europene a inceput sa resimta, din ce in ce mai acut, efectele dumpingului social, care a adus cu el o saracie fara precedent. Sondajul Eures, efectuat anul acesta, a aratat ca tot mai puțini europeni din statele dezvoltate iși permit o vacanța de o saptamana departe de…

- Premierul roman, Florin Cițu, a transmis mult succes noului Guvern al Moldovei care astazi a primit votul de incredere. Politicianul afirma ca Romania va sprijini toate eforturile prim-ministrei, Natalia Gavrilița, și a cabinetului de miniștri „indreptate spre aprofundarea reformelor, consolidarea statului…

- Prezent la Festivalul Haferland, eveniment dedicat sasilor din Transilvania, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite ca sunt necesare investitii pentru conservarea patrimoniului cultural din Romania.

- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL.

- Peisajul cultural minier Roșia Montana din Romania a fost inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO. Decizia a fost luata in unanimitate de Comitetul Patrimoniului Mondial in cadrul unei sesiuni online.

- Un declin economic mai mic decat cel anticipat și o revenire mai puternica a economiei ar putea duce la concluzia ca masurile luate de Guvern sunt mai puțin atractive pentru companii, crede Comisia Europeana.Artiștii și lucratorii din domeniul cultural acuza Guvernul ca are la dispoziție 1,1 miliarde…