Conducerea Primariei comunei Acațari a atribuit, in data de 14 noiembrie 2022, societații A&G Bingdecor SRL Iod (județul Mureș) un contract in valoare de 1.651.244 de lei, fara TVA, pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investiție "Construire Centru de Comunitate Multifuncțional in localitatea Gaiești, comuna Acațari, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro. Source