Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta vor fi acordate numai pentru angajatii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut iar valoarea acestora va creste la 1600 de lei, de anul viitor, conform Proiectului de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii…

- Voucherele de vacanta vor fi acordate numai pentru angajatii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut (8.000 de lei net), iar valoarea lor va creste la 1.600 de lei, de anul viitor, conform proiectului de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea…

- Valoarea voucherelor de vacanța va crește oficial de la 1.450 de lei la 1.600 de lei pentru fiecare angajat. Creșterea este prevazuta doar pentru bugetarii care au salariul /angajat, dar pana la salariul de 8000 de lei net. Asta inseamna ca toți angajații din sistemul bugetar care depașesc 8.000…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul II 2023, a fost de 515.100, cheltuielile acestora insumand 1,276 miliarde de lei (in medie 2.479 lei/persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). ”Numarul…

- In anul 2024, guvernul nu o sa mai acorde vouchere de vacanta angajatilor din institutiile publice, conform ultimei variante a proiectului de OUG. Totodata, in anul 2024, guvernul nu va mai deconta serviciile turistice indiferent de achiziția directa sau prin intermediul unei agentii de turism licentiate,…

- Voucherele de vacanța vor crește la 1.600 de lei pentru cei care au salarii de pana la 8.000 de lei in mana, a anunțat marți ministrul Finanțelor. Marcel Boloș precizeaza ca acestea vor fi impozitate cu 10% pentru contribuția la sanatate, tocmai de aceea le crește și valoarea. Citește și: Data la care…

- Un protest spontant a fost declanșat joi de angajații din Ministerul Finanțelor, nemulțumiți de proiectul Ordonanței de Urgența referitoare la reducerea chletuielilor bugetare. O directoare din Minister, cu ochii in lacrimi, i-a spus ministrului Marcel Boloș ca demisioneaza, decat sa accepte reducerea…

- Aproape jumatate din ceea ce castiga o familie cu venituri medii se duce in magazinele alimentare. Romanii dau cei mai mulți bani pe mancare, bautura și facturi, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica.